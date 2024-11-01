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У США розслідують погрози Трампа в бік колишньої республіканки, що підтримала Гарріс

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 листопада 2024, 22:54
У США розслідують погрози Трампа в бік колишньої республіканки, що підтримала Гарріс
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Офіс генеральної прокурорки Арізони Кріс Мейз розслідує висловлювання Дональда Трампа у бік колишньої представниці Республіканської партії Ліз Чейні на предмет того, чи є вони порушенням закону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Деталі: апередодні, 31 жовтня, на заході в Арізоні Трамп заявив, що Ліз Чейні не була б таким "військовим яструбом", якби на її обличчя була "націлена зброя".

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"Поставмо її (Чейні. – Ред.) з гвинтівкою, яка лежить там, і щоб на неї були націлені дев'ять стволів. Гляньио, як вона до цього поставиться… Знаєте, вони всі яструби війни, коли сидять у Вашингтоні в гарній будівлі", – сказав тоді експрезидент США.

Трамп пізніше не відмовився від своїх слів: у дописі у Truth Social він заявив, що Ліз Чейні "легко говорити, сидячи далеко від місця, де відбуваються сцени смерті, але дайте їй в руки зброю і відпустіть її битися, і вона скаже: "Ні, дякую!"

А в коментарі журналістам Трамп став на захист своїх коментарів про колишню республіканку, заявивши, що "вона вбиває людей".

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Ліз Чейні виключили з Республіканської партії через підтримку розслідування штурму Капітолія 2021 року в Палаті представників. У нинішній президентській кампанії Чейні підтримала Камалу Гарріс та агітує за неї.

Генпрокурорка Арізони Кріс Мейз заявила, що попросила свій офіс проаналізувати заяву Дональда Трампа "на предмет того, чи кваліфікується вона як погроза вбивством" за законами штату.

Наразі невідомо, чи призведе це до конкретних дій проти експрезидента США. Оскільки до дня виборів лишились лічені дні, навряд чи кримінальна справа – якщо підстави для неї справді є – буде порушена до того часу.

За останній місяць Трамп посилив свою агресивну риторику проти політичних опонентів. Приміром, він називав їх "ворогом ізсередини" та обіцяв використати армію США проти американських громадян.

До дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе. 

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ТрампСШАвибори
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