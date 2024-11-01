Зеленський: Ми могли б ударити превентивно по солдатах КНДР, якби була можливість

Перші тисячі північнокорейських військових перебувають неподалік українського кордону. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна завдала б превентивного удару, але потрібна далекобійна зброя.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях".

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Деталі: Глава держави наголосив, що "кожен, хто справді хоче, щоб війна Росії проти України не масштабувалась в Європі, має не просто спостерігати, а діяти".

За словами Зеленського, Пхеньян із Москвою об’єднує тільки бажання воювати. Окрім того, вказав він, має бути заблокована вся логістика між РФ та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії. Це залежить зокрема від сильних держав Азії, від Китаю, який стільки говорить про припинення війни.