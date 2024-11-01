Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ми могли б ударити превентивно по солдатах КНДР, якби була можливість

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 листопада 2024, 23:49
Зеленський: Ми могли б ударити превентивно по солдатах КНДР, якби була можливість
Зеленський. Фото - Getty Images

Перші тисячі північнокорейських військових перебувають неподалік українського кордону. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна завдала б превентивного удару, але потрібна далекобійна зброя.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях".

Реклама:

Деталі: Глава держави наголосив, що "кожен, хто справді хоче, щоб війна Росії проти України не масштабувалась в Європі, має не просто спостерігати, а діяти".

За словами Зеленського, Пхеньян із Москвою об’єднує тільки бажання воювати. Окрім того, вказав він, має бути заблокована вся логістика між РФ та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії. Це залежить зокрема від сильних держав Азії, від Китаю, який стільки говорить про припинення війни.

війнаКНДРРосіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На нічний клуб у Празі влаштували облаву через скарги на українських відвідувачів

Командувач армії Британії: Росія у жовтні втратила рекордну кількість військових

фотоПранкер змусив учителів у РФ робити патріотичні шапочки з фольги – міністерство їх похвалило

фотоУкраїнські БПЛА вразили склади з боєприпасами на Брянщині

Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів: ППО знищила 62 БпЛА

AP: Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах і отримує 312 голосів виборників

Усі новини...
війна
Росіяни після кількох годин паузи знову запустили ударні БпЛА
Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: вбили двох людей
Росіяни вдарили біля Дніпра: 8 поранених, серед них – діти
Останні новини
16:34
футзалЕкстраліга: "Любарт" програв "Харкову", "Аврора" розгромила "Атлетик"
16:30
У Шотландії у стіні маяка знайшли пляшку з посланням, яке написали 132 роки тому
16:27
NYT: 50 тисяч військових Росії й КНДР готуються до масштабного наступу на Курщині
16:09
Нацбанк вперше за пів року купив більше мільйона доларів
16:00
Світом шириться новий варіант COVID-19: три речі, які варто про нього знати
15:43
Кремль бачить "позитивні сигнали" у перемозі Трампа
15:31
футбол"Верес" впевнено переграв "Рух" у Рівному в чемпіонаті України
15:28
Туск: Ослаблення України не відповідає життєвим інтересам Польщі
15:15
У ахметівського "Укртелекому" відібрали укриття на Харківщині
15:09
відеоГУР перехопило розмову між військовими КНДР
Усі новини...
Реклама:
Реклама: