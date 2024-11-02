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Російські війська запустили ударні дрони з кількох напрямків

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСубота, 2 листопада 2024, 05:41
Російські війська запустили ударні дрони з кількох напрямків
Фото - Getty Images

Увечері 1 листопада російська армія запустила з кількох напрямків групи ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 18:44 повідомили про дрони з Курської області на Сумщину, курс - південно-західний.

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О 19:03 стало відомо про нову групу БпЛА з Бєлгородської області РФ на південь Сумщини, ще одна група летить на півночі Сумщини курсом на південь.

О 19:23 повідомили про "Шахеди" з півночі та сходу у напрямку Сум.

О 20:28 попередили про нову групу на півночі Сумщини курсом на південь.

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О 23:15 військові повідомили про "Шахеди" в районі Сум та у центрі Сумщини курсом на південний захід; нову групу на північному сході Харківщини рухаються на південь.

О 23:34 стало відомо про "Шахеди" із Сумщини на Полтавщину, нову групу "шахедів" з Курської обл., рф у напрямку Сум та БпЛА на Харківщині продовжують рух на південь.

О 00:16 у ПС оновили рух безпілотників:

  • "Шахеди" на Сумщині, продовжують курс на південний захід.
  • БпЛА на Полтавщині, у напрямку Миргорода та Полтави.
  • "Шахеди" з Харківщини, на Дніпропетровщину.
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О 1:06 військові освіжили рух безпілотників:

  •  Нова група "Шахедів" на півночі  Сумщини, курсом на південь. БпЛА на півдні області, курсом на захід.
  • "Шахеди" на півночі, півдні, у центрі Полтавщини, рухаються у напрямку Черкащини.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курсом на південний захід.

О 5:35 стало відомо, що "Шахеди" на півночі  Сумщини рухаються курсом на південний захід.

"Шахеди" на півночі Київщини та Житомирщини продовжують рух у західному напрямку.

О 7:25 Повітряні сили попередили про:

  • Групу "Шахедів" поблизу Києва!
  • "Шахеди" на півночі  Київщини, курсом на захід.
  • "Шахеди" на Житомирщині, у напрямку Житомира.
  • "Шахеди" на сході Чернігівщини, курсом на захід.

О 7:44 стало відомо про нову групу "Шахедів" на Сумщині, курсом на південний захід.

безпілотникиповітряна тривога
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