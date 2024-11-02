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У Криму пролунали вибухи, окупаційна влада каже про балістичну атаку

Олена ІвашківСубота, 2 листопада 2024, 02:52
У Криму пролунали вибухи, окупаційна влада каже про балістичну атаку
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У ніч на 2 листопада у тимчасово окупованому Криму працювала протиповітряна оборона та пролунали вибухи.

Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, "Крим.Реалії" у Telegram

Деталі: Близько 1.00 у Севастополі була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного удару, повідомив Развожаєв.

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Російські моніторингові телеграм-канали писали про ракетну загрозу для Криму і Севастополя.

За інформацією місцевих мешканців, у Джанкойському районі було чутно звуки вибухів і роботу ППО. Окрім цього, в районі села Азовське в Джанкойському районі були яскраві спалахи.

Також вибухи було чутно в Саках. Тривога у Криму тривала близько 30 хвилин.

Крим
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