У Криму пролунали вибухи, окупаційна влада каже про балістичну атаку
Субота, 2 листопада 2024, 02:52
У ніч на 2 листопада у тимчасово окупованому Криму працювала протиповітряна оборона та пролунали вибухи.
Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, "Крим.Реалії" у Telegram
Деталі: Близько 1.00 у Севастополі була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного удару, повідомив Развожаєв.
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Російські моніторингові телеграм-канали писали про ракетну загрозу для Криму і Севастополя.
За інформацією місцевих мешканців, у Джанкойському районі було чутно звуки вибухів і роботу ППО. Окрім цього, в районі села Азовське в Джанкойському районі були яскраві спалахи.
Також вибухи було чутно в Саках. Тривога у Криму тривала близько 30 хвилин.