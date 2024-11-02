ISW: Солдати, яких Північна Корея відправила на фронт, це тижнева норма втрат Росії
Північнокорейські війська навряд чи зможуть запропонувати Росії довгострокове вирішення її проблем з людськими ресурсами.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що російські війська зазнають понад 1200 чоловік втрат на день (або близько 36 000 на місяць), а за останніми оцінками США, російський призов становить від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць. Це означає, що Росія не може замінити нинішні втрати на фронті у співвідношенні 1:1.
Дослівно: "8 000 північнокорейських солдатів, які, за повідомленнями, готуються вступити в бій у Курській області, таким чином, становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту. Північна Корея направила до Росії загалом 12 000 військовослужбовців."
Деталі: ISW зазначає, що залишається незрозумілим, як саме Росія має намір використовувати північнокорейську робочу силу, але залучення північнокорейських військ до наступальних операцій з високим рівнем виснаження, які проводить Росія, з великою ймовірністю призведе до високого рівня втрат серед північнокорейців.
ISW нещодавно оцінив, що Північна Корея, ймовірно, вирішила взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни, але зазначив, що те, як російське командування використовує північнокорейські війська в бою, вплине на здатність північнокорейських військ осмислено засвоювати і поширювати бойовий досвід. Якщо північнокорейські війська зазнають таких самих втрат, як і російські, то уроки, які Пхеньян сподівається отримати на полі бою, будуть підірвані, і Кім навряд чи буде змушувати свої війська зазнавати таких втрат на полі бою протягом тривалого часу.
Ключові висновки ISW за 1 листопада:
- Патріарх Кирило, глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви Московського патріархату (РПЦ МП), у своїй промові 31 жовтня підкреслив триваючі соціальні та ідеологічні розбіжності в російському суспільстві, повторюючи шаблонні виправдання війни в Україні.
- Кирило також підкреслив зростаючу тенденцію до брутальності та жорстокості в російській армії і спробував виправдати цю тенденцію появою "неоязичницького" культу.
- Російська влада також продовжує визначати конфлікт між етнічними росіянами та групами меншин як критичну проблему.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Чое Сон-хуї в Москві 1 листопада, заручившись твердими підтвердженнями підтримки Росії з боку Північної Кореї на тлі оновлених західних повідомлень про кількість північнокорейських військ, розгорнутих в Росії.
- Північнокорейські війська навряд чи нададуть Росії довгострокове вирішення її проблем з людськими ресурсами, незважаючи на коментарі Чое про безстрокову прихильність Пхеньяна до військових зусиль Росії.
- Міністерство оборони США 1 листопада оголосило про виділення Україні нового траншу військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.
- Російський федеральний цензор Роскомнагляд не зміг виконати свій план з деанонімізації російських акаунтів у соціальних мережах до встановленого терміну - 1 листопада.
- Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі.
- Як українські, так і російські сили нещодавно просунулися вперед у центральній частині Вовчанська. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Кремінної.
- Міністерство оборони Росії 1 листопада запровадило нову систему, яка дозволяє російським ветеранам та їхнім сім'ям підтверджувати статус ветерана в електронному вигляді.