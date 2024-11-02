Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Солдати, яких Північна Корея відправила на фронт, це тижнева норма втрат Росії

Олена ІвашківСубота, 2 листопада 2024, 04:36
ISW: Солдати, яких Північна Корея відправила на фронт, це тижнева норма втрат Росії
фото ілюстраційне, Getty Images

Північнокорейські війська навряд чи зможуть запропонувати Росії довгострокове вирішення її проблем з людськими ресурсами.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що російські війська зазнають понад 1200 чоловік втрат на день (або близько 36 000 на місяць), а за останніми оцінками США, російський призов становить від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць. Це означає, що Росія не може замінити нинішні втрати на фронті у співвідношенні 1:1. 

Реклама:

Дослівно: "8 000 північнокорейських солдатів, які, за повідомленнями, готуються вступити в бій у Курській області, таким чином, становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту. Північна Корея направила до Росії загалом 12 000 військовослужбовців." 

Деталі: ISW зазначає, що залишається незрозумілим, як саме Росія має намір використовувати північнокорейську робочу силу, але залучення північнокорейських військ до наступальних операцій з високим рівнем виснаження, які проводить Росія, з великою ймовірністю призведе до високого рівня втрат серед північнокорейців.

ISW нещодавно оцінив, що Північна Корея, ймовірно, вирішила взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни, але зазначив, що те, як російське командування використовує північнокорейські війська в бою, вплине на здатність північнокорейських військ осмислено засвоювати і поширювати бойовий досвід. Якщо північнокорейські війська зазнають таких самих втрат, як і російські, то уроки, які Пхеньян сподівається отримати на полі бою, будуть підірвані, і Кім навряд чи буде змушувати свої війська зазнавати таких втрат на полі бою протягом тривалого часу.

РЕКЛАМА:

Ключові висновки ISW за 1 листопада:

  • Патріарх Кирило, глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви Московського патріархату (РПЦ МП), у своїй промові 31 жовтня підкреслив триваючі соціальні та ідеологічні розбіжності в російському суспільстві, повторюючи шаблонні виправдання війни в Україні.
  • Кирило також підкреслив зростаючу тенденцію до брутальності та жорстокості в російській армії і спробував виправдати цю тенденцію появою "неоязичницького" культу.
  • Російська влада також продовжує визначати конфлікт між етнічними росіянами та групами меншин як критичну проблему.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Чое Сон-хуї в Москві 1 листопада, заручившись твердими підтвердженнями підтримки Росії з боку Північної Кореї на тлі оновлених західних повідомлень про кількість північнокорейських військ, розгорнутих в Росії.
  • Північнокорейські війська навряд чи нададуть Росії довгострокове вирішення її проблем з людськими ресурсами, незважаючи на коментарі Чое про безстрокову прихильність Пхеньяна до військових зусиль Росії.
  • Міністерство оборони США 1 листопада оголосило про виділення Україні нового траншу військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.
  • Російський федеральний цензор Роскомнагляд не зміг виконати свій план з деанонімізації російських акаунтів у соціальних мережах до встановленого терміну - 1 листопада.
  • Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі.
  • Як українські, так і російські сили нещодавно просунулися вперед у центральній частині Вовчанська. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Кремінної.
  • Міністерство оборони Росії 1 листопада запровадило нову систему, яка дозволяє російським ветеранам та їхнім сім'ям підтверджувати статус ветерана в електронному вигляді.

ISWвійнаПівнічна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дрони-камікадзе ГУР вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі – джерело

Путін поки не планує вітати Трампа з перемогою на виборах – Пєсков

Українські євробонди зростають на новинах про перемогу Трампа

Військовим спростять переведення на нове місце служби: створюють цифровий сервіс

Європейські лідери вітають Трампа з перемогою

Зеленський привітав Трампа з перемогою

Усі новини...
ISW
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
ISW: Невизначеність перебігу війни в Україні не дозволяє Кремлю готуватися до виборів у Думу
Темпи наступу росіян зросли, але залишаються повільними – ISW
Останні новини
13:30
Сезон епідемій: в Україні за тиждень – понад 110 тисяч хворих на грип та COVID
13:24
Зеленський підписав закон про обмежене використання пальмової олії у продуктах
13:19
фото Танчик, Таргани і Буревій – Федоров розповів про 4 роботизовані комплекси для фронту
13:12
У найближчі дні в Україні буде туман, а на сході – невеликі дощі
13:06
В Україні видобуток газу зріс до максимуму з початку великої війни – ЗМІ
13:01
Трамп бере четвертий "хиткий" штат і гарантує собі виграш виборів
12:54
Вчені з'ясували, хто більше схильний до депресії – неодружені чи ті, хто у шлюбі
12:49
Сікорський: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку
12:47
Південна Корея розглядає відправку спостерігачів в Україну через військових КНДР – Reuters
12:47
За рік в Україні вдвічі зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: