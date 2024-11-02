ISW: Солдати, яких Північна Корея відправила на фронт, це тижнева норма втрат Росії

Північнокорейські війська навряд чи зможуть запропонувати Росії довгострокове вирішення її проблем з людськими ресурсами.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що російські війська зазнають понад 1200 чоловік втрат на день (або близько 36 000 на місяць), а за останніми оцінками США, російський призов становить від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць. Це означає, що Росія не може замінити нинішні втрати на фронті у співвідношенні 1:1.

Реклама:

Дослівно: "8 000 північнокорейських солдатів, які, за повідомленнями, готуються вступити в бій у Курській області, таким чином, становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту. Північна Корея направила до Росії загалом 12 000 військовослужбовців."

Деталі: ISW зазначає, що залишається незрозумілим, як саме Росія має намір використовувати північнокорейську робочу силу, але залучення північнокорейських військ до наступальних операцій з високим рівнем виснаження, які проводить Росія, з великою ймовірністю призведе до високого рівня втрат серед північнокорейців.

ISW нещодавно оцінив, що Північна Корея, ймовірно, вирішила взяти участь у війні на боці Росії, щоб отримати цінний бойовий досвід сучасної війни, але зазначив, що те, як російське командування використовує північнокорейські війська в бою, вплине на здатність північнокорейських військ осмислено засвоювати і поширювати бойовий досвід. Якщо північнокорейські війська зазнають таких самих втрат, як і російські, то уроки, які Пхеньян сподівається отримати на полі бою, будуть підірвані, і Кім навряд чи буде змушувати свої війська зазнавати таких втрат на полі бою протягом тривалого часу.

РЕКЛАМА:

Ключові висновки ISW за 1 листопада: