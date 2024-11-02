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У Києві пролунали вибухи

Олена ІвашківСубота, 2 листопада 2024, 04:58
У Києві пролунали вибухи
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 2 листопада у Києві пролунали вибухи, після цього було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Росіяни "Шахедами" атакують Україну, повітряна тривога оголошена у Київській та Чернігівській областях.

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Доповнено: начальник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що в столиці працює ППО. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 5:24 у Київській ОВА також повідомили про роботу сил ППО в області по БпЛА.

О 5:55 у Києві знову пролунали вибухи. Попко написав про роботу ППО.

КиївППОШахедповітряна тривога
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