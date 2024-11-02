Голос Америки: Україна посилює ІПСО проти солдатів КНДР

Україна посилює інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану проти північнокорейських солдатів.

Джерело: "Голос Америки" з посилання на неназваного високопоставленого українського чиновника

Деталі: Проєкт української військової розвідки "Хочу жити" випустив відеозвернення корейською мовою у соцмережах YouTube та опублікував повідомлення корейською мовою в Telegram.

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Послання закликають північнокорейських солдатів здаватися, вказуючи на те, що вони не мають "безглуздо вмирати на чужій землі". Їм запропонували надати їжу, притулок і медичні послуги.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що "в майбутньому будуть опубліковані додаткові відео за участю північнокорейців".

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