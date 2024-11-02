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Голос Америки: Україна посилює ІПСО проти солдатів КНДР

Олена ІвашківСубота, 2 листопада 2024, 05:32
Голос Америки: Україна посилює ІПСО проти солдатів КНДР
фото: РосЗМІ

Україна посилює інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану проти північнокорейських солдатів.

Джерело: "Голос Америки" з посилання на неназваного високопоставленого українського чиновника

Деталі: Проєкт української військової розвідки "Хочу жити" випустив відеозвернення корейською мовою у соцмережах YouTube та опублікував повідомлення корейською мовою в Telegram.

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Послання закликають північнокорейських солдатів здаватися, вказуючи на те, що вони не мають "безглуздо вмирати на чужій землі". Їм запропонували надати їжу, притулок і медичні послуги.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що "в майбутньому будуть опубліковані додаткові відео за участю північнокорейців".

Нагадаємо:

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  • Напередодні у США заявили, що на Курщині перебувають уже близько 8000 північнокорейських військових, які в найближчі дні можуть бути залученими до активних бойових дій.
  • Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер переконаний, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.

КНДРРосіявійна
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