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Росіяни втратили майже 1300 військових за добу

Роман ПетренкоСубота, 2 листопада 2024, 08:19
Росіяни втратили майже 1300 військових за добу
українські захисники, фото: генштаб

Російські окупанти у перший день листопада втратили 1270 військових, 37 артсистем та 28 БПЛА.

Джерело: Генштаб

Деталі: Окрім цього, була скоригована кількість втрат російських БПЛА – вона зросла на близько 100 одиниць.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 9170 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20076 (+37) од,
  • РСЗВ – 1244 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2628 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).

втрати у війніГенштаб
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