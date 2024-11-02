Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

РФ заявила про наліт 24 українських БПЛА

Роман ПетренкоСубота, 2 листопада 2024, 08:35
РФ заявила про наліт 24 українських БПЛА
фото: генштаб

Російська влада заявила, що 24 українські безпілотники літакового типу атакували їхні регіони та окупований Крим у ніч на 2 листопада.

Джерело: МО РФ

Деталі: Нібито всі безпілотники були збиті.

Реклама:

Зокрема, 8 БпЛА - над територією Курської області, 8 - над територією Брянської області, 2 - над територією Бєлгородської області, 3 - над територією Орловської області.

По одному БПЛА зафіксували і нібито збили над територіями Ростовської та Нижегородської областей, ще один - над територією анексованого Криму.

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболЛіга чемпіонів: "Шахтар" – "Янг Бойз". ОНЛАЙН

Гарріс уже готує звернення до нації на тлі поразки

Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив екс-"вагнерівець"

США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III 

"Укренерго" на межі технічного дефолту

Дрони-камікадзе ГУР вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі – джерело

Усі новини...
Росія
Голос Америки: Україна посилює ІПСО проти солдатів КНДР
Зеленський: Ми могли б ударити превентивно по солдатах КНДР, якби була можливість
В уряді Молдови заявили про масові анонімні погрози убивством
Останні новини
19:40
футболЛіга чемпіонів: "Шахтар" – "Янг Бойз". ОНЛАЙН
19:38
МЗС Китаю привітало Трампа з перемогою на виборах
19:25
Суперник Санду визнав поразку на виборах
19:18
Виторг Lamborghini підскочив на 20%: причини
19:15
CNN: Частина демократів звинувачують Байдена у поразці Гарріс
19:11
ОВА: У Покровську залишається понад 11 тисяч людей
18:56
Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ
18:55
Під час повітряної тривоги на околицях Чернігова вибухнула крилата ракета: двоє постраждалих
18:45
РосЗМІ пишуть, що Путін привітав Трампа "через знайомих"
18:43
Вигідні бізнес-проєкти: в "Укренерго" очікують на бум розподіленої генерації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: