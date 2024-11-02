РФ заявила про наліт 24 українських БПЛА

Російська влада заявила, що 24 українські безпілотники літакового типу атакували їхні регіони та окупований Крим у ніч на 2 листопада.

Джерело: МО РФ

Деталі: Нібито всі безпілотники були збиті.

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Зокрема, 8 БпЛА - над територією Курської області, 8 - над територією Брянської області, 2 - над територією Бєлгородської області, 3 - над територією Орловської області.

По одному БПЛА зафіксували і нібито збили над територіями Ростовської та Нижегородської областей, ще один - над територією анексованого Криму.