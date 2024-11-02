У Німеччині внаслідок ДТП загинув українець

Поблизу німецького міста Магдебург зранку в суботу сталась аварія на автобані, внаслідок якої загинув робітник з України.

Джерело: Bild, "Європейська правда"

Деталі: За даними поліції, 38-річний українець займався завантаженням іншого автомобіля, що потрапив в аварію, на евакуатор.

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Під час цих робіт його на смерть збила інша автівка. Лікарі, які прибули на місце аварії, констатували смерть українця.

Як зазначено, водій, що збив робітника евакуатора, поїхав з місця аварії.

Автомагістраль А2 у напрямку Берліна довелося на деякий час повністю закрити через складні відновлювальні роботи, а також для детального розслідування аварії.

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Нещодавно 48-річний громадянин України загинув під час поліцейської операції неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві.

Нагадаємо, у вересні на півночі Польщі загинули двоє неповнолітніх громадян України, які втрапили у ДТП, втікаючи від поліції.