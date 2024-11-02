Сікорський пропонує Україні купувати польську зброю в кредит

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уряд "вніс пропозицію про оборонний кредит" для України.

Джерело: Сікорський в інтерв’ю Polsat News, "Європейська правда"

Деталі: Міністр також відповів на критику українського президента Володимира Зеленського, який заявив, що Варшава "знайшла ще одну причину" не передавати винищувачі МіГ, повторивши, що "Польща – прифронтова країна у цій війні".

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Сікорський підкреслив, що "ми маємо свої оборонні потреби" і "повинні тримати цю війну якомога далі від наших кордонів".

Водночас він озвучив пропозицію про те, що Україна могла б купувати озброєння у Польщі в кредит.

"Це можна було зробити з самого початку: давайте, купуйте на польських заводах в кредит, а коли відновитесь, повернете його", – сказав Сікорський.

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Раніше Зеленський нагадав, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич перед цим заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.