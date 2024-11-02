Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ використовуватимуть "Таврію" – турель з кулеметами

Роман ПетренкоСубота, 2 листопада 2024, 15:29
ЗСУ використовуватимуть Таврію – турель з кулеметами
фото: МО

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія" – дистанційно керовану турель, обладнану двома кулеметами, один з яких – великокаліберний.

Джерело: Міноборони

Деталі: Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

Реклама:

Турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах, працювати як удень, так і вночі.

Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний  витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

Дослівно: "При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини.

РЕКЛАМА:

Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою".

зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
зброя
Сікорський пропонує Україні купувати польську зброю в кредит
Бельгійська та українська компанії спільно вироблятимуть ракети для протидії БПЛА
У Німеччині пояснили, чому відбуваються затримки з постачанням Україні західної зброї
Останні новини
00:25
Тиждень скульптури: що треба знати про непересічну виставку
00:13
Одесу атакують ударні безпілотники: у місті чутно вибухи, працює ППО
23:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
23:54
тестЩо треба знати про незвичайні породи собак: впізнайте тварину по фото
23:52
футзалЕкстраліга: ХІТ розгромив "Енергію", "Сокіл" здолав "Суху Балку"
23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"
22:59
Як відмовитися від кофеїну? 5 порад від фахівців
22:57
У Курській області росіяни в суботу атакували 18 разів – Генштаб
22:33
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: