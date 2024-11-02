ЗСУ використовуватимуть "Таврію" – турель з кулеметами

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія" – дистанційно керовану турель, обладнану двома кулеметами, один з яких – великокаліберний.

Джерело: Міноборони

Деталі: Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

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Турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах, працювати як удень, так і вночі.

Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

Дослівно: "При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини.

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Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою".