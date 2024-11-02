Сирський: ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів, потрібне постійне оновлення ресурсів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що Сили оборони зараз стримують один з найпотужніших наступів російських військ від початку повномасштабного вторгнення.
Джерело: Сирський у Telegram за підсумками зустрічі з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генштабу країни Карелом Ржегкою
Пряма мова: "Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною.
Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.
Наразі Збройні сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення".
Деталі: Сирський зазначив, що Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких коаліція з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО. Він також висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив.