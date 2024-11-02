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Сирський: ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів, потрібне постійне оновлення ресурсів

Катерина ТищенкоСубота, 2 листопада 2024, 16:34
Сирський: ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів, потрібне постійне оновлення ресурсів
Олександр Сирський, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що Сили оборони зараз стримують один з найпотужніших наступів російських військ від початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Сирський у Telegram за підсумками зустрічі з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генштабу країни Карелом Ржегкою

Пряма мова: "Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною.

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Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

Наразі Збройні сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення".

Деталі: Сирський зазначив, що Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких коаліція з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО. Він також висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив.

Сирськийвійнадопомога УкраїніЧехія
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