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У ніч на неділю в низці регіонів очікуються морози та сніг

Катерина ТищенкоСубота, 2 листопада 2024, 18:49
У ніч на неділю в низці регіонів очікуються морози та сніг
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 3 листопада температура повітря в Україні знизиться, у низці регіонів очікуються нічні морози, у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 3 листопада, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 3 листопада, meteo.gov.ua

Деталі: У неділю в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

погода
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