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Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: вбили двох людей

Катерина ТищенкоСубота, 2 листопада 2024, 19:21
Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: вбили двох людей
Іванопілля на Донеччині, deepstatemap

Внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади на Донеччині у суботу загинуло двоє цивільних.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "2 людини загинули внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади.

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Сьогодні ввечері село потрапило під вогонь російської артилерії. Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка".

Деталі: Внаслідок обстрілу в селі пошкоджені 4 приватні будинки, лінія електропередач і газогін.

Донецька областьвійна
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