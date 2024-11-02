Росіяни обстріляли Костянтинівську громаду: вбили двох людей
Субота, 2 листопада 2024, 19:21
Внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади на Донеччині у суботу загинуло двоє цивільних.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "2 людини загинули внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади.
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Сьогодні ввечері село потрапило під вогонь російської артилерії. Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка".
Деталі: Внаслідок обстрілу в селі пошкоджені 4 приватні будинки, лінія електропередач і газогін.