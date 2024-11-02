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Зеленський: За жовтень Україну атакували "Шахеди" зі 170 тисячами іноземних компонентів

Катерина ТищенкоСубота, 2 листопада 2024, 20:38
Зеленський: За жовтень Україну атакували Шахеди зі 170 тисячами іноземних компонентів
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський наголошує, росіяни досі використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для "Шахедів" та ракет, які застосовуються для атак на Україну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "Шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "Шахедів" – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор.

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Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну.

Так само як із "Шахедами" – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн".

Деталі: Президент закликав до посилення санкцій проти Росії.

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"Кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати", – наголосив Зеленський.

ЗеленськийШахедРосія
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