Росіяни окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині – DeepState
Неділя, 3 листопада 2024, 02:42
Аналітики DeepState оновили карту вночі 3 листопада, зазначивши, що росіяни окупували Курахівку і Шахтарське Донецької області.
Джерело: DeepState
Дослівно DeepState: "Ворог окупував Курахівку, Шахтарське".
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Деталі: Також у повідомленні проєкту DeepState йдеться про те, що ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.
Крім того, додають аналітики, противник відновив положення біля Шептуховки Курської області РФ.
Що передувало: 1 листопада російські військові окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області.