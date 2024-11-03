Росіяни окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині – DeepState

Аналітики DeepState оновили карту вночі 3 листопада, зазначивши, що росіяни окупували Курахівку і Шахтарське Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно DeepState: "Ворог окупував Курахівку, Шахтарське".

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Деталі: Також у повідомленні проєкту DeepState йдеться про те, що ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.

Крім того, додають аналітики, противник відновив положення біля Шептуховки Курської області РФ.

Що передувало: 1 листопада російські військові окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області.