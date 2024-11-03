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Ізраїльські військові викрали посадовця "Хезболли" – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 06:36
Ізраїльські військові викрали посадовця Хезболли – ЗМІ
скриншот відео

Ізраїльські військові заявляють, що спецназ ВМС Ізраїлю захопив у полон представника "Хезболли" Імада Амхаза.

Джерело: The Times of Israel, The Guardian

Деталі: Підрозділ спецназу ВМС Ізраїлю Shayetet 13 здійснив рейд на півночі Лівану минулої ночі, захопивши в полон представника "Хезболли", підтверджують військові.

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Дослівно The Guardian: "Ізраїльські військові викрали високопоставленого чиновника "Хезболли" під час безпрецедентної операції в суботу вранці, під час якої ізраїльські спецназівці висадилися на березі Батруна на півночі Лівану, захопили ймовірного чиновника і втекли на швидкісному катері".

Деталі: The Times of Israel зазначає, що оперативник "Хезболли" Амхаз вважається ЦАХАЛом "важливим джерелом знань" у військово-морських силах терористичного угрупування.

Також видання додає, що Амхаза передали ізраїльській розвідці для допиту.

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Виконуючий обов'язки міністра транспорту Лівану Алі Хамі заявив, що Амхаз був капітаном цивільного судна, в той час як "Хезболла" не коментує твердження про його приналежність до організації.

Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті заявив, що Ліван подасть скаргу до Ради Безпеки ООН, і що він попросив ліванських військових та миротворчу місію ООН розслідувати цей інцидент.

Разом з тим у заяві ізраїльського військового чиновника зазначається, що "ЦАХАЛ буде продовжувати діяти там, де це буде необхідно для захисту держави Ізраїль і її громадян".

Ізраїльвійнатероризм
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