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У Росії заявляють про атаку безпілотників на три області РФ

Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 07:32
У Росії заявляють про атаку безпілотників на три області РФ
безпілотник. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

У Росії заявили про нібито знищення 19 українських безпілотникві, 16 з яких, за повідомленням Міноборони РФ, атакували Ростовську область.

Джерело: МО РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхні сили ППО нібито знищили "19 українських безпілотних літальних апаратів": 16 БПЛА – над територією Ростовської області, два – над територією Бєлгородської області та один – над територією Волгоградської області.

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Росіябезпілотникивійна
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