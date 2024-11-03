Росія у війні проти України втратила ще 1410 військових і 12 танків

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1410 солдатів, 12 танків і 39 ББМ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно склали:

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