Росія у війні проти України втратила ще 1410 військових і 12 танків
Неділя, 3 листопада 2024, 08:08
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1410 солдатів, 12 танків і 39 ББМ.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 699090 (+1410) осіб,
- танків ‒ 9182 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18523 (+36) од,
- артилерійських систем – 20086 (+10) од,
- РСЗВ – 1244 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70) од,
- крилатих ракет ‒ 2629 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46) од,
- спеціальної техніки ‒ 3584 (+1) од.