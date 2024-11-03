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Росія у війні проти України втратила ще 1410 військових і 12 танків

Ольга Глущенко Неділя, 3 листопада 2024, 08:08
Росія у війні проти України втратила ще 1410 військових і 12 танків
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1410 солдатів, 12 танків і 39 ББМ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 699090 (+1410) осіб,
  • танків ‒ 9182 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18523 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20086 (+10) од,
  • РСЗВ – 1244 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70) од,
  • крилатих ракет ‒ 2629 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3584 (+1) од.

втрати у війніРосіявійна
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