Росія запустила майже сотню БПЛА, вдалося збити 66

У ніч на 3 листопада Росія запустила по Україні 96 ударних БПЛА та авіаційну ракету Х-59/69. Сили ППО підтвердили збиття ракети та 66 безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ракету ворог запустив з Курщини, а безпілотники з напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

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Станом на 09 ранку підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один полетів у Білорусь.

Досі у повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває.