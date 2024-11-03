Росія запустила майже сотню БПЛА, вдалося збити 66
Неділя, 3 листопада 2024, 09:27
У ніч на 3 листопада Росія запустила по Україні 96 ударних БПЛА та авіаційну ракету Х-59/69. Сили ППО підтвердили збиття ракети та 66 безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Ракету ворог запустив з Курщини, а безпілотники з напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Реклама:
Станом на 09 ранку підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один полетів у Білорусь.
Досі у повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває.
РЕКЛАМА: