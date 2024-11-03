Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запустила майже сотню БПЛА, вдалося збити 66

Роман ПетренкоНеділя, 3 листопада 2024, 09:27
Росія запустила майже сотню БПЛА, вдалося збити 66
фото: ПС

У ніч на 3 листопада Росія запустила по Україні 96 ударних БПЛА та авіаційну ракету Х-59/69. Сили ППО підтвердили збиття ракети та 66 безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ракету ворог запустив з Курщини, а безпілотники з напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Реклама:

Станом на 09 ранку підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один полетів у Білорусь.

Досі у повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває.

РЕКЛАМА:

Повітряні сили ЗСУШахедППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
Росіяни окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині – DeepState
У Росії зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям
Росія у війні проти України втратила ще 1410 військових і 12 танків
Тривога на Київщині тривала 11 годин, у п’яти районах є пошкодження
Останні новини
22:33
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
22:15
"З автомата впритул": СБУ та прокурори розслідують новий розстріл росіянами українського бійця
22:09
У Трампа відхрестилися від слів радника про "втрачений Крим" і мир замість перемоги
21:57
хокейБійки і нерви. Одеський "Шторм" в напруженому матчі здолав у гостях "Київ Кепіталз"
21:35
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
20:57
Сирський: Ситуація на фронті складна й має тенденцію до загострення
20:43
Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен
20:23
У неділю Україну накриє туман, вночі до 3° морозу
20:12
Туск заявив про спільну з Дудою позицію в контактах з Трампом
20:06
футболЛунін відстояв сухий матч за "Реал" і відзначився першим гольовим пасом у кар'єрі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: