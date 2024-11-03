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Тривога на Київщині тривала 11 годин, у п’яти районах є пошкодження

Роман ПетренкоНеділя, 3 листопада 2024, 10:40
Тривога на Київщині тривала 11 годин, у п’яти районах є пошкодження
фото: ДСНС

У п’яти районах Київської області фіксуються пошкодження внаслідок збиття уночі на 3 листопада російських цілей.

Джерело: Київська ОВА, ДСНС

Деталі: За даними влади, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, а також постраждалих серед населення немає.

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У 4 житлових багатоповерхівках вибито скління вікон та балконів.

Пошкоджено 5 приватних будинків – вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади. В одному з будинків сталося загоряння даху.

Також пожежу ліквідовано на одній господарчій будівлі.

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Крім цього, уламками збитих цілей пошкоджено 3 автомобілі. Один з них повністю знищено.

У чотирьох районах внаслідок падіння уламків ліквідовані пожежі травʼяного настилу та лісової підстилки.

Рятувальники уточнили, що вісім разів залучались на ліквідацію пожеж.

 

Зокрема, у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля.

У селі Здорівка Обухівського району ліквідовано загоряння двоповерхового житлового будинку на площі 100 кв. м.

У селі Нижча Дубечня ліквідовано пожежу покрівлі господарчої споруди.

Також ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.

Київська областьДСНСбезпілотники
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