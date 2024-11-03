Тривога на Київщині тривала 11 годин, у п’яти районах є пошкодження
У п’яти районах Київської області фіксуються пошкодження внаслідок збиття уночі на 3 листопада російських цілей.
Джерело: Київська ОВА, ДСНС
Деталі: За даними влади, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, а також постраждалих серед населення немає.
У 4 житлових багатоповерхівках вибито скління вікон та балконів.
Пошкоджено 5 приватних будинків – вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади. В одному з будинків сталося загоряння даху.
Також пожежу ліквідовано на одній господарчій будівлі.
Крім цього, уламками збитих цілей пошкоджено 3 автомобілі. Один з них повністю знищено.
У чотирьох районах внаслідок падіння уламків ліквідовані пожежі травʼяного настилу та лісової підстилки.
Рятувальники уточнили, що вісім разів залучались на ліквідацію пожеж.
Зокрема, у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля.
У селі Здорівка Обухівського району ліквідовано загоряння двоповерхового житлового будинку на площі 100 кв. м.
У селі Нижча Дубечня ліквідовано пожежу покрівлі господарчої споруди.
Також ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.