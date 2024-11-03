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Гарріс обійшла Трампа у штаті, де той перемагав двічі

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 3 листопада 2024, 12:23
Гарріс обійшла Трампа у штаті, де той перемагав двічі
фото: getty images

Віцепрезидентка США Камала Гарріс несподівано випередила колишнього президента Дональда Трампа на три відсоткові пункти в штаті Айова, що натякає на те, що у ніч виборів на Сполучені Штати можуть чекати сюрпризи.

Джерело: опитування Des Moines Register/Mediacom, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з новим опитуванням, проведеним 28-31 жовтня серед 808 потенційних виборців Айови, Гарріс випереджає Трампа на 20 відсоткових пунктів серед жінок, а серед чоловіків вона скоротила відрив удвічі з вересня. Опитування свідчить, що Гарріс випереджає з відривом 47% проти 44% серед потенційних виборців.

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В останньому опитуванні, проведеному у вересні, Трамп випереджав Гарріс в Айові на чотири відсоткові пункти. Червневе опитування в Айові показало, що Трамп випереджав президента Джо Байдена, який на той час вважався передбачуваним кандидатом від Демократичної партії, на 18 пунктів.

Айова раніше вважалася безпечним для республіканців штатом. Трамп переміг в Айові з перевагою понад 9 відсоткових пунктів у 2016 році та 8 – у 2020 році.

Айова не входила до переліку так званих "хитких" штатів, що мають ключове значення на виборах. Результати з'явилися на тлі того, як Трамп і Гарріс зосередили свою увагу майже виключно на семи "хитких" штатах.

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Жоден з кандидатів не проводив кампанії в Айові після завершення президентських праймеріз, і жодна з кампаній не встановила наземної присутності в штаті.

Кампанія Трампа опублікувала заяву від свого головного соціолога та головного консультанта з питань даних, в якому назвала опитування Des Moines Register "явним відхиленням" і заявила, що опитування коледжу Емерсона, також оприлюднене в суботу, більш точно відображає стан електорату штату Айова.

Опитування коледжу Емерсона/RealClearDefense, проведене серед аналогічної кількості ймовірних виборців 1-2 листопада, показало різко відмінний результат: Трамп випереджає Гарріс на 10 пунктів. Це опитування також має похибку в 3,4 відсоткових пункта.

На національному рівні Гарріс і Трамп йдуть нога в ногу в опитуваннях. Той, хто переможе в Айові, отримає шість голосів колегії виборників.

День виборів у США – в вівторок, 5 листопада. Дострокове голосування триває. 

Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе. 

Читайте також: Вирішальні дні виборів у США: як Трамп надолужує відрив та що може визначити нового президента.

ТрампвибориСША
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