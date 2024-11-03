Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що якщо Дональд Трамп у разі перемоги на виборах спробує зупинити російську агресію, "може стати новим Джоном Кеннеді", 35 президентом США, якого вбили у 1963 році.

Джерело: Медведєв у соцмережах

Деталі: Спочатку Медведєв поміркував, що вибори у США для РФ "нічого не змінять", кандидатку Камалу Гарріс назвав "дурною, недосвідченою і керованою", а в разі її перемоги правитиме "сімейство Обама".

Реклама:

Пряма мова Медведєва: "Втомлений Трамп, який видає банальності на кшталт "Я запропоную угоду" і "У мене чудові стосунки з...", також буде змушений дотримуватися всіх системних правил. Війну йому не зупинити. Ні за день, ні за три дні, ні за три місяці. А якщо реально спробує, може стати новим JFK (Джон Фіцджеральд Кеннеді - ред.).

Значення має тільки одне: скільки бабла виб'є новий POTUS під чужу далеку війну. Для свого ВПК і для розпилу бандерівською сволотою".