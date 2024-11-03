Будівля університету ім. Шевченка пошкоджена уламками БПЛА

Внаслідок російської атаки у ніч на 3 листопада від уламків безпілотників постраждала будівля інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Джерело: кореспондент "Української правди", ННІМВ

Деталі: Постраждав корпус Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та Інституту журналістики.

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Також пошкоджений гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ, цивільні об'єкти, магазини, колишній мотозавод.

Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп.

На місці працюють комунальники та поліція, а також студенти допомагають прибирати територію.

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На сайті ННІМВ вказано, що через пошкодження найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада, всі заняття переводяться у дистанційну форму.