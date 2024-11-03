Росія атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині, є поранені
Неділя, 3 листопада 2024, 15:05
Близько 11-ї години дня війська РФ атакували Білозерку в Херсонській області, під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.
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В них - мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.
Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Обох доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Також унаслідок атаки пошкоджений автомобіль "швидкої".
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