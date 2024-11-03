Росія атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині, є поранені

Близько 11-ї години дня війська РФ атакували Білозерку в Херсонській області, під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.

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В них - мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Обох доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Також унаслідок атаки пошкоджений автомобіль "швидкої".