Кадиров нагородив свою доньку за "зміцнення відносин" з окупованою Донеччиною
Глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свою старшу дочку медаллю за "зміцнення відносин" між Чечнею та окупованою Донецькою областю, так званою "ДНР".
Джерело: "Медуза" з посиланням на телеканал "Грозний"
Деталі: Місцевий телеканал повідомив, що нагороду старшій дочці Кадирова привласнили за "заслуги, пов'язані зі зміцненням культурних і дружніх відносин" між Чечнею і анексованою "ДНР", а також за "підтримання духу" окупантів.
26-річна Айшат Кадирова уточнила в соцмережах, що отримала медаль "Пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова".
Довідково: З 2021 року Айшат Кадирова очолювала міністерство культури Чеченської Республіки, отримавши на цій посаді звання заслуженого працівника культури регіону. У жовтні 2023 року вона стала віцепрем'єркою Чечні із соціальних питань.
Того ж місяця їй присвоїли звання народної артистки Чеченської Республіки.
Тепер у Айшат Кадирової не менше семи нагород.