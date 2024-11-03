Кадиров нагородив свою доньку за "зміцнення відносин" з окупованою Донеччиною

Глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свою старшу дочку медаллю за "зміцнення відносин" між Чечнею та окупованою Донецькою областю, так званою "ДНР".

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеканал "Грозний"

Деталі: Місцевий телеканал повідомив, що нагороду старшій дочці Кадирова привласнили за "заслуги, пов'язані зі зміцненням культурних і дружніх відносин" між Чечнею і анексованою "ДНР", а також за "підтримання духу" окупантів.

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26-річна Айшат Кадирова уточнила в соцмережах, що отримала медаль "Пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова".

Довідково: З 2021 року Айшат Кадирова очолювала міністерство культури Чеченської Республіки, отримавши на цій посаді звання заслуженого працівника культури регіону. У жовтні 2023 року вона стала віцепрем'єркою Чечні із соціальних питань.

Того ж місяця їй присвоїли звання народної артистки Чеченської Республіки.

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Тепер у Айшат Кадирової не менше семи нагород.