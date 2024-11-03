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США профінансували 800 мобільних груп в Україні, які збили понад 200 дронів – посол

Катерина ТищенкоНеділя, 3 листопада 2024, 18:08
США профінансували 800 мобільних груп в Україні, які збили понад 200 дронів – посол
мобільна вогнева група, фото з Telegram посольства США

Сполучені Штати профінансували створення в Україні 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та Держприкордонслужби, які з початку року збили понад 200 ворожих дронів.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк, яку цитує посольство

Пряма мова Брінк: "Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії.

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Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів".

СШАППОбезпілотники
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