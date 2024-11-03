Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знову запустили ударні БпЛА з півночі й півдня

Катерина ТищенкоНеділя, 3 листопада 2024, 21:21
Росіяни знову запустили ударні БпЛА з півночі й півдня
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного та пізніше південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:47 з'явилося повідомлення про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються південно-західним курсом.

Реклама:

На Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

О 21:04 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Суми.

Станом на 21:20 ударні БпЛА продовжують рух:

РЕКЛАМА:
  • на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова;
  • на півночі Сумщини курсом на Глухів;
  • на заході Сумщини курсом на Ромни;
  • на півночі Сум курсом на Суми.

Станом на 22:20 ударні БпЛА:

  • на півдні Чернігівщини курсом на Київ;
  • на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на північний захід;
  • на південному заході від Сум курсом на південний схід;
  • на кордоні Сумської та Київської областей курсом на Київ;
  • на Миколаївщині на схід та захід від міста курсом на північний захід.

Станом на 22:57:

  • на півночі Чернігівщини курсом на південний захід;
  • на півночі Київщини курсом на південний захід;
  • на північному заході від Сум курсом на південний захід;
  • на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на південний захід;
  • на північному заході від Миколаєва курсом на місто;
  • на захід від Кривого Рогу курсом на Черкаси.
  • на півдні Одещини курсом на Болград.

О 23:15 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА зі сторони Димера курсом на Київ. У столиці оголошено повітряну тривогу.

безпілотникиШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Financial Times: Трампа зацікавили два пункти з Плану перемоги Зеленського

Офіс президента звів Стерненка із Сирським

Прем'єр Британії вимагатиме від США виділити Україні $20 млрд кредиту до приходу Трампа

Трамп визначився з кандидатурами держсекретаря та радника з нацбезпеки: вони підтримували Україну

оновлено, фото Удар росіян по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла 3 дітей – найменшій не було і року

Зеленський: На Курщині наші хлопці стримують 50 тисяч особового складу армії окупанта

Усі новини...
WP: План Трампа щодо завершення війни може бути неприйнятним для Путіна
CNN: Путін навряд чи сяде за стіл переговорів, хто б не переміг у США
Росіяни влучили в супермаркет у Харкові: 11 постраждалих
На Харківщині росіяни зруйнували під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди
Останні новини
11:48
В Україні запустили платформу для вивчення штучного інтелекту: безкоштовно
11:31
У США суд постановив, що у разі розірвання заручин обручку слід повернути тому, хто її купив
11:29
В Одесі комунальники купили генератори на 15% дорожче від ринкових цін через терміновість
11:26
Росія знову випустила по Україні понад сотню дронів: ППО збила 46 БпЛА
11:19
Біткоїн б'є рекорди: трейдери прогнозують ціну у $100 тисяч до кінця року
11:18
інфографікаОпитування: 32% українців готові до територіальних поступок РФ заради миру, 58% – проти
10:49
Financial Times: Трампа зацікавили два пункти з Плану перемоги Зеленського
10:43
Дії Центрального банку РФ призведуть до банкрутства російських компаній
10:39
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
10:26
Уламки російських дронів пошкодили 10 будинків на Київщині – ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: