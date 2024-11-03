Росіяни знову запустили ударні БпЛА з півночі й півдня

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного та пізніше південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:47 з'явилося повідомлення про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються південно-західним курсом.

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На Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

О 21:04 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Суми.

Станом на 21:20 ударні БпЛА продовжують рух:

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на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова;

на півночі Сумщини курсом на Глухів;

на заході Сумщини курсом на Ромни;

на півночі Сум курсом на Суми.

Станом на 22:20 ударні БпЛА:

на півдні Чернігівщини курсом на Київ;

на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на північний захід;

на південному заході від Сум курсом на південний схід;

на кордоні Сумської та Київської областей курсом на Київ;

на Миколаївщині на схід та захід від міста курсом на північний захід.

Станом на 22:57:

на півночі Чернігівщини курсом на південний захід;

на півночі Київщини курсом на південний захід;

на північному заході від Сум курсом на південний захід;

на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на південний захід;

на північному заході від Миколаєва курсом на місто;

на захід від Кривого Рогу курсом на Черкаси.

на півдні Одещини курсом на Болград.

О 23:15 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА зі сторони Димера курсом на Київ. У столиці оголошено повітряну тривогу.