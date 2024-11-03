Росіяни знову запустили ударні БпЛА з півночі й півдня
Неділя, 3 листопада 2024, 21:21
У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного та пізніше південного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 18:47 з'явилося повідомлення про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються південно-західним курсом.
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На Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.
О 21:04 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Суми.
Станом на 21:20 ударні БпЛА продовжують рух:
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- на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова;
- на півночі Сумщини курсом на Глухів;
- на заході Сумщини курсом на Ромни;
- на півночі Сум курсом на Суми.
Станом на 22:20 ударні БпЛА:
- на півдні Чернігівщини курсом на Київ;
- на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на північний захід;
- на південному заході від Сум курсом на південний схід;
- на кордоні Сумської та Київської областей курсом на Київ;
- на Миколаївщині на схід та захід від міста курсом на північний захід.
Станом на 22:57:
- на півночі Чернігівщини курсом на південний захід;
- на півночі Київщини курсом на південний захід;
- на північному заході від Сум курсом на південний захід;
- на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на південний захід;
- на північному заході від Миколаєва курсом на місто;
- на захід від Кривого Рогу курсом на Черкаси.
- на півдні Одещини курсом на Болград.
О 23:15 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА зі сторони Димера курсом на Київ. У столиці оголошено повітряну тривогу.