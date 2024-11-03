WP: Європа готується до розриву трансатлантичних відносин у разі перемоги Трампа

Найближчі союзники США у Європі готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин у разі перемоги Дональда Трампа на виборах.

Джерело: The Washington Post із посиланням на розмови з 15 політиками та експертами з п'яти європейських країн

Деталі: Переживши одне президентство Трампа, європейські політики кажуть, що вони краще підготовлені до другого. Вони розробляють різні плани на випадок непередбачуваних ситуацій у сфері безпеки і торгівлі. Проте в деякому сенсі вони визнають, що Європа зараз менш пристосована до того, щоб мати справу з Трампом, ніж це було раніше, йдеться в матеріалі.

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"Інтерв'ю з 15 керівниками, політиками, дипломатами і провідними аналітиками з п'яти європейських країн свідчать про те, що незалежно від того, хто переможе, регіон очікує майбутня перевірка реальності своєї залежності від Сполучених Штатів", – пише видання.

Кандидатка від демократів Камала Гарріс оголосила альянс НАТО "залізним". Але деякі високопоставлені європейські чиновники і дипломати вважають, що на посаді президента вона скоріше піде слідами президента Барака Обами, ніж президента Джо Байдена, і переключить увагу США на Східну Азію.

"Незалежно від того, хто переможе на виборах в США, увага США в майбутньому буде все більше зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейцям доведеться робити ще більше для своєї безпеки", – заявив в інтерв'ю The Washington Post речник Міністерства оборони Німеччини Міхаель Штемпфле.

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Але в переважній більшості занепокоєння, висловлені європейськими чиновниками, зосереджені на Трампі. За словами дипломатів, оперативна група швидкого реагування в штаб-квартирі ЄС в першу чергу зосереджена на розробці стратегії його повернення.

Минулого разу, коли Трамп був на посаді, він запровадив тарифи на сталь і алюміній з Європейського Союзу. Але цього разу він заявляє, що піде далі. Він агітує за найбільш значне підвищення тарифів за останні майже сто років. Видання зазначає, що Німеччина, яка є частою мішенню Трампа, виглядає особливо вразливою.

У матеріалі йдеться, що прихильність Трампа до України в її війні проти Росії є невизначеною. Щоб застрахуватися від можливого розвороту Білого дому щодо України, європейські чиновники наголосили на необхідності проштовхнути пакети допомоги до листопадових виборів. Нове командування НАТО також перебрало на себе частину обов'язків Пентагону щодо координації військової допомоги Києву.

Європейські країни також збільшують свої військові витрати до найвищого рівня з часів холодної війни.

Європейські чиновники визнають, що втрата підтримки США в галузі оборони завдасть нищівного удару. Війна в Україні чітко показала, наскільки важко європейцям буде вистояти самотужки і наскільки високими є ставки, пише видання.