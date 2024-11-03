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Росіяни вдарили по Харкову та передмістю

Катерина ТищенкоНеділя, 3 листопада 2024, 21:10
Росіяни вдарили по Харкову та передмістю
ілюстративне фото УП

Російські війська у неділю ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та передмістю.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: Як повідомив Синєгубов, є попередня інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова. Профільні служби виїхали на перевірку.

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За словами Терехова, попередньо один КАБ завдав удару по Харкову, решта – по близькому передмісті.

Пізніше Терехов додав, що приліт по Харкову стався у лісосмузі. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

ХарківвійнаХарківська область
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