Росіяни вдарили по Харкову та передмістю
Неділя, 3 листопада 2024, 21:10
Російські війська у неділю ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та передмістю.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Деталі: Як повідомив Синєгубов, є попередня інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова. Профільні служби виїхали на перевірку.
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За словами Терехова, попередньо один КАБ завдав удару по Харкову, решта – по близькому передмісті.
Пізніше Терехов додав, що приліт по Харкову стався у лісосмузі. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.