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Санду, імовірно, виграє в Молдові за рахунок діаспори – попередній підрахунок

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоНеділя, 3 листопада 2024, 22:30
Санду, імовірно, виграє в Молдові за рахунок діаспори – попередній підрахунок
Мая Санду, фото Getty Images

Чинна президентка Молдови Мая Санду, яка займає проукраїнську позицію, перемагає на президентських виборах, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За підсумками підрахунку голосів понад 80% дільниць всередині Молдови, а також на закордонних дільницях у державах східніше Молдови кандидат від проросійської партії соціалістів Александр Стояногло набирає близько 51,5% голосів, Мая Санду – 48,5%.

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Джерела "Європейської правди" стверджують, що така пропорція зберігалася протягом процесу підрахунку.

Утім, ще не почався підрахунок голосів західної діаспори, оскільки дільниці у західній Європі закрилися на годину пізніше. Діаспора показала на виборах безпрецедентну явку: за кордоном проголосувало понад 320 тисяч голосів із загальної кількості менше 1.7 млн голосів.

В державах ЄС Санду ще у першому турі підтримувала абсолютна більшість виборців.

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Що передувало: Раніше у президентки Молдови звинуватили РФ в масованому втручанні у другий тур виборів.

Читайте також профіль противника Санду: "Комунізм, ЄС та "новий погляд" на Україну. Все про Стояногло, який може виграти вибори у Молдові"

Молдовавибори
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