На Харківщині росіяни зруйнували під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди

Внаслідок російського удару по смт. Ківшарівка Купʼянського району Харківщини у неділю ввечері зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами перебувають люди.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Обстріл стався близько 20:50, відомо про одного постраждалого.

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У Ківшарівці внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку зруйновано підʼїзд.

Під завалами перебуває щонайменше троє людей. Одну жінку вдалося врятувати.

Синєгубов зазначив, що аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли.