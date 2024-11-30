Росіяни атакують ударними БпЛА з півночі
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 22:35 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку. Згодом БпЛА з півдня Сумщини рухався на Полтавщину.
Станом на 23:20 ворожі БпЛА було зафіксовано на Сумщині – курс південний, південно-західний, а також на півночі Полтавщини – курс південно-західний.
О 23:33 загрозу застосування ворожих ударних БпЛА оголосили для Чернігівської області.
Згодом Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на Полтавщині курсом на м.Кременчук.
Станом на 23:51 зафіксовано нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини та півночі Чернігівщини, курс – південний.
О 00:01 військові повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Кіровоградської області.
Станом на 00:07:
- БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;
- БпЛА з Полтавщини (повз м.Кременчук) – курс південно-західний.
Станом на 00:48:
- БпЛА на Сумщині – курс південний, південно-західний;
- БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини – курс південний, південно-західний;
- БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини – курс західний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини – курс західний.
О 00:51 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Кіровоградщини, який змінює курс на Дніпропетровщину.
О 00:57 військові попередили про загрозу БпЛА для міста Прилуки на Чернігівщині.
О 00:59 оголосили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей.
О 01:32 Повітряні сили попередили про декілька ударних БпЛА в напрямку Прилук (Чернігівщина) з північного сходу.
Станом на 01:36:
- БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину;
- БпЛА на Чернігівщині – курс на Київщину;
- БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс східний.
О 01:38 військові попередили про ударний БпЛА в напрямку міста Київ зі сходу.
О 01:46 попередили про ударний БпЛА в напрямку містам Біла Церква (Київщина).
Станом на 02:19:
- БпЛА на півдні Сумщини – курс на Чернігівщину;
- БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Київщину;
- БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний;
- БпЛА на Київщині – курс на Житомирщину;
- БпЛА на межі Черкащини і Полтавщини – курс на північ;
- БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс південно-східний.
О 02:23 повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Житомирської області.
О 02:24 військові попередили про ударний БпЛА в напрямку Житомира з південного сходу.
О 02:37 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку міст Нікополь та Марганець.
О 03:13 повідомили про нові ворожі ударні БпЛА заходять на Чернігівщину з півночі.
О 03:16 попередили про нові ворожі ударні БпЛА на Сумщині.
Станом на 03:24:
- БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини – курс південний;
- БпЛА на сході Київщини – курс західний.
О 03:31 Повітряні сили попередили про рух ударного БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.
Станом на 04:41:
- БпЛА на півдні Сумщини – курс південно-західний;
- БпЛА на півдні Чернігівщини – курс західний;
- БпЛА на сході Київщини – курс західний.
О 04:53 військові попередили про рух БпЛА в напрямку Києва з північного і південного сходу.
О 06:14 Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півдні Сумщини – курс південно-західний та на межі Чернігівщини, Сумщини та Київщини – курс західний.
О 07:31 військові попередили про рух БпЛА в напрямку Києва з півдня.