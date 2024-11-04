Росіяни знову запускали ударні БпЛА з півночі й півдня
У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного та пізніше південного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 18:47 з'явилося повідомлення про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються південно-західним курсом.
На Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.
О 21:04 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Суми.
Станом на 21:20 ударні БпЛА продовжують рух:
- на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова;
- на півночі Сумщини курсом на Глухів;
- на заході Сумщини курсом на Ромни;
- на півночі Сум курсом на Суми.
Станом на 22:20 ударні БпЛА:
- на півдні Чернігівщини курсом на Київ;
- на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на північний захід;
- на південному заході від Сум курсом на південний схід;
- на кордоні Сумської та Київської областей курсом на Київ;
- на Миколаївщині на схід та захід від міста курсом на північний захід.
Станом на 22:57:
- на півночі Чернігівщини курсом на південний захід;
- на півночі Київщини курсом на південний захід;
- на північному заході від Сум курсом на південний захід;
- на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на південний захід;
- на північному заході від Миколаєва курсом на місто;
- на захід від Кривого Рогу курсом на Черкаси.
- на півдні Одещини курсом на Болград.
О 23:15 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА зі сторони Димера курсом на Київ. У столиці оголошено повітряну тривогу.
Оновлено: О 00:23 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих безпілотників Україною.
Дослівно:
- "Група БпЛА на північному заході Чернігівської області курсом на південний захід;
- група БпЛА на сході Житомирщини курсом на Білу Церкву;
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей курсом на Черкаси;
- БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на південний захід;
- БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину;
- БпЛА на Одещині на північ від Ізмаїлу курсом на захід".
- 1:22: "група БПЛА на півночі Київщини курсом на захід;
- група БПЛА на південному сході Київської області курсом на Черкащину".
Деталі: Станом на 5:40 в областях, яким загрожували безпілотники, оголосили відбої тривоги.