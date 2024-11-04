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Росіяни знову запускали ударні БпЛА з півночі й півдня

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 4 листопада 2024, 01:22
Росіяни знову запускали ударні БпЛА з півночі й півдня
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного та пізніше південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:47 з'явилося повідомлення про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються південно-західним курсом.

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На Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

О 21:04 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Суми.

Станом на 21:20 ударні БпЛА продовжують рух:

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  • на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова;
  • на півночі Сумщини курсом на Глухів;
  • на заході Сумщини курсом на Ромни;
  • на півночі Сум курсом на Суми.

Станом на 22:20 ударні БпЛА:

  • на півдні Чернігівщини курсом на Київ;
  • на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на північний захід;
  • на південному заході від Сум курсом на південний схід;
  • на кордоні Сумської та Київської областей курсом на Київ;
  • на Миколаївщині на схід та захід від міста курсом на північний захід.

Станом на 22:57:

  • на півночі Чернігівщини курсом на південний захід;
  • на півночі Київщини курсом на південний захід;
  • на північному заході від Сум курсом на південний захід;
  • на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на південний захід;
  • на північному заході від Миколаєва курсом на місто;
  • на захід від Кривого Рогу курсом на Черкаси.
  • на півдні Одещини курсом на Болград.

О 23:15 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА зі сторони Димера курсом на Київ. У столиці оголошено повітряну тривогу.

Оновлено: О 00:23 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих безпілотників Україною.

Дослівно:

  • "Група БпЛА на північному заході Чернігівської області курсом на південний захід;
  • група БпЛА на сході Житомирщини курсом на Білу Церкву;
  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей курсом на Черкаси;
  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей курсом на південний захід;
  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину;
  • БпЛА на Одещині на північ від Ізмаїлу курсом на захід".

  • 1:22: "група БПЛА на півночі Київщини курсом на захід;
  • група БПЛА на південному сході Київської області курсом на Черкащину".

Деталі: Станом на 5:40 в областях, яким загрожували безпілотники, оголосили відбої тривоги.

безпілотникиШахед
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