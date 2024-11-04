Санду оголосила про перемогу на виборах президента Молдови

Чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на виборах глави держави.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що ця перемога підкріплює прагнення Санду щодо вступу Молдови до Європейського Союзу до кінця десятиліття.

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Пряма мова Санду: "Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна".

Деталі: Bloomberg зазначає, що переобрання Санду стало перевіркою стійкості проєвропейських настроїв на східному кордоні Європи.

Ця перемога є знаковою на тлі зусиль правителя Кремля Володимира Путіна, спрямованих на те, щоб зупинити зближення країни з Заходом.

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За даними Центральної виборчої комісії Молдови, Санду набрала 54% голосів за результатами попереднього підрахунку майже на 98% виборчих дільниць. Таким чином вона випередила свого суперника Олександра Стояногло – колишнього головного прокурора, який обіцяв зберігати тісні зв'язки з Кремлем.

У публікації додають, що Санду пообіцяла просувати Молдову до ЄС, незважаючи на жорстку протидію Росії, яку вона звинувачує у втручанні в демократичний процес у країні.

У неділю влада Молдови заявила про "масоване втручання" з боку Москви, спрямоване на зрив голосування.

Нагадаємо: Загальний підрахунок включає також голоси на закордонних дільницях, які виявилися визначальними – за рахунок діаспори Санду перемагала на виборах зі значним відривом.

Вибори супроводжувалися низкою інцидентів, зокрема, на виборах у Молдові "замінували" чотири дільниці в діаспорі, яка підтримує Санду.

Водночас, невідомі "замінували" міст, яким їдуть голосувати з Придністров'я.