DeepState: Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині
Понеділок, 4 листопада 2024, 03:56
За даними аналітиків проєкту DeepState, Сили Оборони України відновили положення у селищі Дружба Донецької області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Сили Оборони України відновили положення у Дружбі".
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Деталі: Разом з тим, ідеться в повідомленні, ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці на Донеччині.
Довідково: Відстань від селища Дружба до Торецька становить близько 6 км і проходить автошляхом місцевого значення.
За даними перепису 2001 року, населення селища становило 1860 осіб.