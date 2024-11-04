DeepState: Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині

За даними аналітиків проєкту DeepState, Сили Оборони України відновили положення у селищі Дружба Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України відновили положення у Дружбі".

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Деталі: Разом з тим, ідеться в повідомленні, ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці на Донеччині.

Довідково: Відстань від селища Дружба до Торецька становить близько 6 км і проходить автошляхом місцевого значення.

За даними перепису 2001 року, населення селища становило 1860 осіб.