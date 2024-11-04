Росіяни атакували 13 громад Сумщини
Протягом минулого дня росіяни здійснили 43 обстріли 13 громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Чупахівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська громади".
Деталі: По території Хотінської громади з території РФ літак здійснив пуск КАБ. Також були мінометні обстріли, удари FPV-дронами і скидання двох вибухових пристроїв. Загалом – 20 вибухів.
В Юнаківській громаді зафіксували пуски КАБ, обстріл з танка, артилерійський обстріл – 13 вибухів.
По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 17 вибухів.
На Білопільську громаду ворожий БпЛА здійснив скидання вибухового пристрою, був мінометний обстріл – 7 вибухів.
Чупахівську громаду ворог атакував БпЛА типу "Герань-2", внаслідок сталося загоряння сухої рослинності.
По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії, міномета – 23 вибухи.
Есманьську громаду атакував FPV-дронами, також був пуск КАБ – 5 вибухів.
По Середино-Будській громаді з території РФ був удар FPV-дронами, 2 вибухи.
На Свеську громаду відбулася атака FPV-дронами, 3 вибухи.
У Дружбівській громаді зафіксували удар FPV-дронами, 2 вибухи.
По Сумській громаді росіяни завдали удару БпЛА типу "Ланцет", внаслідок чого пошкоджено автомобіль.
На Шалигинську громаду росіяни скинули 4 міни, був удар FPV-дроном, 2 вибухи.
На Путивльську громаду з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового пристрою, 1 вибух.