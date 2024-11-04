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Росіяни атакували 13 громад Сумщини

Ольга Глущенко Понеділок, 4 листопада 2024, 06:34
Росіяни атакували 13 громад Сумщини
наслідки російських обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 43 обстріли 13 громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Чупахівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська громади".

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Деталі: По території Хотінської громади з території РФ літак здійснив пуск КАБ. Також були мінометні обстріли, удари FPV-дронами і скидання двох вибухових пристроїв. Загалом – 20 вибухів.

В Юнаківській громаді зафіксували пуски КАБ, обстріл з танка, артилерійський обстріл – 13 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 17 вибухів.

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На Білопільську громаду ворожий БпЛА здійснив скидання вибухового пристрою, був мінометний обстріл – 7 вибухів.

Чупахівську громаду ворог атакував БпЛА типу "Герань-2", внаслідок сталося загоряння сухої рослинності.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії, міномета – 23 вибухи.

Есманьську громаду атакував FPV-дронами, також був пуск КАБ – 5 вибухів.

По Середино-Будській громаді з території РФ був удар FPV-дронами, 2 вибухи.

На Свеську громаду відбулася атака FPV-дронами, 3 вибухи.

У Дружбівській громаді зафіксували удар FPV-дронами, 2 вибухи.

По Сумській громаді росіяни завдали удару БпЛА типу "Ланцет", внаслідок чого пошкоджено автомобіль.

На Шалигинську громаду росіяни скинули 4 міни, був удар FPV-дроном, 2 вибухи.

На Путивльську громаду з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового пристрою, 1 вибух.

Сумська областьобстрілвибух
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