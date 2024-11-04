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Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Ольга Глущенко Понеділок, 4 листопада 2024, 06:46

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти Камала Гарріс повідомила, що проголосувала на виборах президента та членів Конгресу достроково, шляхом відправлення бюлетеня поштою.

Джерело: Гарріс під час виступу в Детройті в неділю, цитує Укрінформ

Пряма мова Гарріс: "Я фактично щойно заповнила свій бюлетень для відправки поштою".

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Деталі: При цьому Гарріс підкреслила, що її бюлетень попрямує до домашнього штату Каліфорнія, і що вона довіряє системі раннього голосування поштою.

Віцепрезидентка зауважила, що почувається чудово і "з нетерпінням чекає наступних 48 годин, які проведе в спілкуванні з виборцями".

Гарріс зазначила, що говоритиме з людьми про те, що поставлено на карту, про майбутнє країни, створення коаліцій, зміцнення економіки та країни загалом.

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Нагадаємо: День виборів у США – в вівторок, 5 листопада. Дострокове голосування триває. 

Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе. 

Читайте також: Вирішальні дні виборів у США: як Трамп надолужує відрив та що може визначити нового президента.

СШАвибори
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