Підкуп і втручання: Санду після перемоги на виборах розповіла про "безпрецедентну атаку" на Молдову

Президентка Молдови Майя Санду, яка переобралась на другий термін, заявила, що під час цих виборів її країна зазнала безпрецедентної атаки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Санду у її виборчому штабі

Пряма мова президентки: "Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни виграли".

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Деталі: Санду також звернулася до виборців російською мовою – вона сказала, що почула голос тих, хто підтримав її, і тих, хто голосував за її суперника, кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло. Санду пообіцяла бути президентом для всіх.

"У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Ми можемо дотримуватися різних точок зору, говорити різними мовами, але ми всі хочемо миру, взаєморозуміння і гідного життя для наших дітей. Це моя головна мета для Молдови на найближчі роки. Нам необхідне об'єднання суспільства", – сказала Санду російською мовою.

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