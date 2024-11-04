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Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкодили інфраструктуру

Ірина БалачукПонеділок, 4 листопада 2024, 07:50
Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкодили інфраструктуру
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські війська випустили ракету по Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура у Дніпровському районі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура".

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Деталі: Також за словами очільника області, загарбники вдарили дроном-камікадзе по Нікополю і гатили з артилерії по Марганецькій громаді.

Лисак підкреслив, що минулося без постраждалих.

Дніпропетровська областьракетний удар
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