Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкодили інфраструктуру

Російські війська випустили ракету по Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура у Дніпровському районі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура".

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Деталі: Також за словами очільника області, загарбники вдарили дроном-камікадзе по Нікополю і гатили з артилерії по Марганецькій громаді.

Лисак підкреслив, що минулося без постраждалих.