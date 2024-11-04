Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкодили інфраструктуру
Понеділок, 4 листопада 2024, 07:50
Російські війська випустили ракету по Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура у Дніпровському районі.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура".
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Деталі: Також за словами очільника області, загарбники вдарили дроном-камікадзе по Нікополю і гатили з артилерії по Марганецькій громаді.
Лисак підкреслив, що минулося без постраждалих.