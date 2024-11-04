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ЗСУ відмінусували вже понад 700 тисяч окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 4 листопада 2024, 07:56
ЗСУ відмінусували вже понад 700 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони знешкодили уже понад 700 тисяч ворожих солдатів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 700 390 (+1 300) осіб,
  • танків – 9 193 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 18 538 (+15) од,
  • артилерійських систем – 20 121 (+35) од,
  • РСЗВ – 1 245 (+1) од,
  • засобів ППО – 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93) од,
  • крилатих ракет – 2 629 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од,
  • спеціальної техніки – 3 587 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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