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Сили ППО збили 50 безпілотників у 9 областях України

Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 листопада 2024, 08:42
Сили ППО збили 50 безпілотників у 9 областях України
фото: інфографіка комадування Повітряних сил

У ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну балістикою, керованими авіабомбами та 80 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 50 ворожих дронів.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Повідомляється, що ворог запустив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області та атакував керованими авіабомбами Харківщину.

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БпЛА типу "Shahed" та невстановленого типу російські загарбники запускали із Брянщини, Курщини та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППОбезпілотникивійна
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