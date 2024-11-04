Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Цьогоріч відбудеться друга премія "УП 100", в рамках якої редакція "Української правди" нагородить сотню лідерів-українців в категоріях: суспільство, державне управління, захисники, бізнес, спорт та культура.

Премію було започатковано у 2023 році, аби вшанувати всіх, хто наближає нашу перемогу, не дає світові забути про Україну і хто продовжує сумлінно працювати навіть в умовах війни.

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.

Реклама:

Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN та COLOR CONCEPT.

Гасло цьогорічної премії – "Поза межами можливого". Цей лейтмотив якнайкраще описує внесок кожного переможця УП 100: від героїчних подвигів на полі бою і демонстрації сили духу на спортивних аренах до адаптації бізнесу у військових реаліях.

Від культурних перемог до впливу на суспільно-політичні процеси, які визначають майбутнє України. Переможці премії є справжніми лідерами, які продовжують чинити опір в найжорстокіший війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими.

РЕКЛАМА:

"УП 100" відбудеться 20 листопада в Києві. Половина вартості від продажу квитків піде на допомогу бригаді "Хартія" та батальйону "Вовки Да Вінчі".

Оголошення переможців відбуватиметься у форматі YouTube-проєктів "Української правди": "Кляті питання", "Вечір Середи", "УП 2", "УП Чат" та "Хроніки економіки".

Ведучі церемонії — Михайло Ткач та Тетяна Даниленко.

Також на відвідувачів премії чекає виступ колективу Курган & Agregat.

Половина вартості від продажу квитків від заходу піде на допомогу бригаді "Хартія" та батальйону "Вовки Да Вінчі"

Квитки на подію можна придбати за посиланням.