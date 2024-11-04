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Очільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 листопада 2024, 10:27
Очільниця МЗС Німеччини увосьме прибула до Києва
Аннелена Бербок в Києві, фото: скриншот з відео

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок у понеділок, 4 листопада, прибула до Києва у рамках свого восьмого візиту в Україну з часу російського повномасштабного вторгнення.

Джерело: журналіст німецького Der Spiegel Крістоф Шульц у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією журналіста, очільниця німецького МЗС, за день до президентських виборів у США, пообіцяла підтримувати українців "доти, доки ми будемо їм потрібні". 

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