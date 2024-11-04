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Білий дім та резиденцію Гарріс огородили металевими парканами на випадок заворушень

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 листопада 2024, 12:11
Білий дім та резиденцію Гарріс огородили металевими парканами на випадок заворушень
фото: the washington post

Видання The Washington Post повідомило, що у районі Білого дому, Капітолія та резиденції віцепрезидентки Камали Гарріс у Вашингтоні з'явилися нові загородження на випадок можливих заворушень найближчими днями на тлі виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Повідомляється, що секретна служба звела металеві паркани навколо комплексу Білого дому і Міністерства фінансів, а також прилеглих частин площі Лафаєт, Військово-морської обсерваторії і будинку Гарріс в окрузі Колумбія. У районі Капітолія також встановлені тимчасові бар'єри.

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фото: the washington post

Секретна служба також має плани щодо заходів безпеки за межами конференц-центру у Вест-Палм-Біч у Флориді, де колишній президент Трамп проводитиме захід у ніч виборів.

Гарріс проведе ніч виборів у своїй альма-матер, університеті Говарда у Вашингтоні. Департамент поліції Вашингтона повідомив у неділю, що там будуть перекриті вулиці, не буде зон для паркування і транзитних об'їздів у прилеглих районах.

Офіційні особи заявили, що наразі немає жодних загроз для Вашингтона напередодні виборів. Але місцеві жителі готуються до потенційних заворушень невдоволених результатами виборів, а огорожа і фанера на вікнах нагадують про президентські вибори 2020 року і напад на Капітолій 6 січня.

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Нагадаємо: Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе. 

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СШАвибори
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