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Зеленський заявив про збільшення постачання артилерії від міжнародних партнерів

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 листопада 2024, 13:23
Зеленський заявив про збільшення постачання артилерії від міжнародних партнерів
фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про збільшення постачання від міжнародних партнерів згідно з пакетами підтримки, зокрема щодо артилерії.

Джерело: глава держави за підсумками наради з військовим керівництвом

Пряма мова: "Провів нараду з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони України Умєровим.

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Детально щодо ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський – найбільша увага.

Окрема доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону.

Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії".

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Деталі: Зеленський зазначив також, що міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Мовляв, затверджені плани постачання виробниками виконуються.

Глава держави доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій Сил оборони.

Зеленськийдопомога Українізброя
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