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Незаконні "туристи" 4 дні блукали горами в пошуках Словаччини

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 листопада 2024, 14:35
Незаконні туристи 4 дні блукали горами в пошуках Словаччини
фото ДПСУ

Донеччанин та черкащанин чотири дні блукали в горах, щоб потрапити в Словаччину, поки не вийшли до підрозділу прикордонників.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Військовослужбовці відділу "Стужиця" Чопського загону під час патрулювання виявили двох невідомих, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Під час опитування чоловіків з'ясувалося, що ті блукають горами уже чотири доби.

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Жителі Донеччини і Черкащини зізналися, що планували у незаконний спосіб потрапити до Словаччини.

Чоловіки розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Щоб перейти кордон, фігуранти обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їхню думку, там було більше шансів уникнути прикордонних нарядів.

Правопорушники ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках.

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Врешті, мандрівники збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби "Стужиця". Там їх і виявили прикордонники.

Дослівно: "Чоловіків затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Їх подальшу долю визначить суд.

Вкотре наголошуємо, що самостійне перебування у гірській чи лісистій місцевості вкрай ризиковане і небезпечне. Нехтування законами, неправильні рішення та переоцінка власних сил, особливо в осінньо-зимовий період, може закінчитися важкими наслідками для здоров’я та навіть життя".

ухилянтиПрикордонна служба
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