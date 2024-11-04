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У Молдові завершили підрахунок голосів: перемогла президентка Санду

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 4 листопада 2024, 15:03
У Молдові завершили підрахунок голосів: перемогла президентка Санду
Мая Санду. Фото: Getty Images

За результатами підрахунку всіх голосів у другому турі виборів президента Молдови перемогу здобула чинна глава держави Мая Санду.

Джерело: дані ЦВК Молдови, "Європейська правда"

Деталі: За Маю Санду віддали свої голоси майже 930 тисяч виборців, або ж 55,33% тих, хто взяв участь у голосуванні.

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За її суперника, висуванця проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло проголосували понад 750 тисяч молдован, або ж 44,67%.

Проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон після перемоги чинної президентки Маї Санду на виборах назвав її "президенткою діаспори". Варто зазначити, що на закордонних дільницях за Маю Санду проголосували понад 80% виборців.

Після перемоги на виборах Санду заявила про "безпрецедентну атаку" на Молдову.

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Детально про другий тур та його підсумки – у статті: Врятувати розділену Молдову. Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.

Читайте також: Корупція, мова, вата. Пояснюємо головні причини "європейського провалу" в Молдові.

Молдовавибори
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