Сильний вітер повалив десятки дерев у Києві

Через негоду та сильний вітер у столиці виявили 20 пошкоджених і 37 повалених дерев.

Джерело: КМДА з посиланням на дані "Київзеленбуду"

Деталі: Для ліквідації наслідків негоди задіяли техніку та працівників аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання, бригади комунальних підприємств з утримання зелених насаджень районів столиці. Вони прибирають дерева та гілки, що заважають або несуть небезпеку трaнспорту і пішоходам.

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фото кмда

Окрім цього, рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" прибирають повалені дерева в різних районах столиці та демонтують аварійні конструкції на дахах і фасадах будинків, що пошкоджені внаслідок сильних вітрів.

фото кмда

Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки, бути обережними на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами.

Дослівно: "Нагадаємо, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером: (044) 272-40-18.

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Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС)".